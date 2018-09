Partilhar o artigo Fernando Santos considera que prémio "The Best" deveria ter ido para Cristiano Ronaldo Imprimir o artigo Fernando Santos considera que prémio "The Best" deveria ter ido para Cristiano Ronaldo Enviar por email o artigo Fernando Santos considera que prémio "The Best" deveria ter ido para Cristiano Ronaldo Aumentar a fonte do artigo Fernando Santos considera que prémio "The Best" deveria ter ido para Cristiano Ronaldo Diminuir a fonte do artigo Fernando Santos considera que prémio "The Best" deveria ter ido para Cristiano Ronaldo Ouvir o artigo Fernando Santos considera que prémio "The Best" deveria ter ido para Cristiano Ronaldo