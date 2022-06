Fernando Santos espera um jogo de paciência frente aos checos

Que trunfos conseguiu encontrar para jogar contra uma seleção que vai jogar com 5 defesas, o técnico especificou: "É verdade que vamos encontrar uma equipa que defende de maneira diferente à Alemanha ou Bélgica por exemplo. Jogam em 5x4x1 e em transição ofensiva em 3x4x3. Tanto a Bélgica como a Alemanha são equipas de posse, tentam empurrar o adversário para trás, com muita gente a chegar à frente.





Sobre se este será o jogo mais desafiante consederou: "Sim, vai ser porque é um adversário diferente, vai colocar questões distintas. Não falei em paciência estática, vamos ter de explorar espaços e ficar atentos. Não é por acaso que obrigaram a Espanha a empatar (estiveram a ganhar) e ganharam à Suíça. Também será importante a criatividade individual".





A equipa da Rep. Checa é muito compacta, organizada, joga num espaço de 20/25 metros. Pega na bola na zona do meio-campo e sobe e desce sempre junta. Na zona central vai haver grande concentração de jogadores, é preciso ter paciência para encontrar os momentos certos e os espaços. É uma equipa que tem um processo muito simples a atacar, é forte nas transições e joga em ataque rápido. Não quer chegar com tantos jogadores. Tem sempre como objetivo a profundidade do jogo, e basta ver o jogo com a Espanha para perceber isso. Está muito rotinada nessa forma de jogar. Nós não mudamos a nossa filosofia, mas obviamente que cada adversário tem uma estratégia e nós temos de a conhecer", explicou.







Questionado sobre como avalia o entendimento Rafael Leão/Ronaldo? E sobre se o primeiro poderá ser o sucessor de CR7 respondeu: "Não jogam na mesma posição, por isso sucessor… (risos) já percebi. Não sei quantos golos (o Ronaldo) marcou, um milhão, mil… dificilmente alguém vai substituir o Ronaldo não só em Portugal, mas no Mundo. Nem é bom para o Rafael fazer comparações, o Rafael Leão tem de ser Rafael Leão, com as suas características e qualidade. Se está aqui com 21 anos é porque é futuro da seleção e a equipa vai contar com ele e assim garantir a longevidade do grupo".



Sobre se Ronaldo vai ser titular disse: "Nunca digo antes, amanhã veremos".