Fernando Santos gostou do jogo da seleção frente à Suíça

“Foram 10 minutos muito confusos. A Suíça pressionou alto e não conseguimos encontrar a saída da bola. A partir do momento em que conseguimos fazer isso, o jogo ficou dominado por nós. A Suíça esteve sempre a tentar, mas a nossa equipa, muito bem na ação ofensiva e forte na recuperação e na pressão, controlou. Acho que foi uma exibição muito bem conseguida na primeira parte.A segunda parte também foi assim, obviamente já não com os mesmos ritmos, mas também com várias oportunidades de golo. A equipa soube ter a bola nos momentos certos e encontrar espaços. Tirando aqueles 10 minutos, acho que o resto correu bem.A confiança ganha-se quando se ganha jogos e se joga bem. Facilita sempre.Estou sempre feliz. Sou um homem feliz e sempre fui. Por que é que não haveria de o ser? A minha felicidade não vem de ganhar, mas da minha família. Depois, claro que o futebol é aquilo que eu gosto muito e, obviamente, quando ganho, fico mais feliz.(Jogo com a República Checa) Vai ser muito difícil, entre equipas com quatro pontos. Não há jogos fáceis. Se vai haver mudanças? Vamos ver como é que os jogadores estão. É diferente, porque são quatro dias de recuperação e não haverá 72 horas, mas sim 96”.