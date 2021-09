Fernando Santos. "Haverá espaço para alguns se estrearem" com o Qatar

Ricardo Nascimento-Lusa

A seleção portuguesa de futebol treinou esta sexta-feira na véspera do particular com o Qatar sem Pepe e Palhinha, que ficaram no hotel, e sem Cristiano Ronaldo, dispensado após a vitória de quarta-feira sobre a República da Irlanda. Fernando Santos afirma que tem "confiança absoluta em todos os jogadores".