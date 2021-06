Fernando Santos questiona contas e diz que Portugal tem de jogar para vencer

O selecionador nacional questiona as "facilidades" nas contas para o apuramento da seleção nacional no Euro2020 e garante que Portugal tem de entrar para vencer. Fernando Santos diz que a seleção francesa aprendeu em relação à final frente a Portugal em 2016 e passou a ser mais pragmática para marcar e ganhar.