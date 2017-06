Filho de Cristiano Ronaldo deu show no Santiago Bernabéu

Um momento de grande habilidade do mini CR7 que não tremeu num palco histórico como o Santiago Bernabéu e parece querer seguir o caminho do pai, o melhor jogador do Mundo.



Este vídeo amador captado de vários ângulos a partir das bancadas do estádio Santiago Bernabéu já se tornou viral na internet. Vale a pena ver e rever de vários ângulos a finta de Cristianinho.



Este não é o único vídeo que mostra as habilidades do pequeno Cristiano. Pela amostra, promete seguir as pisadas do pai. Falta saber até onde conseguirá chegar.