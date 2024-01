Filipa Patão à Antena1. "Primeira parte com o Barcelona fez-nos acreditar"

É um feito histórico - pela primeira vez uma equipa portuguesa vai aos quartos de final da Liga dos Campeões feminina.





O Benfica empatou na Suécia 2-2 no terreno do Rosengard e beneficiou da vitória do Barcelona por 2- 0 sobre o Eintracht Frankfurt, para segurar o segundo lugar do Grupo A e garantir a presença entre as 8 melhores da Europa.





Em entrevista exclusiva à Antena 1, Filipa Patão elege como momento determinante a primeira parte do encontro com o Barcelona.

Com o empate em Malmo, o Benfica teve de esperar pelo resultado do Barcelona - Eintracht Frankfurt. Filipa Patão confessa frustração por não ter podido festejar em campo o apuramento.Em conversa com o jornalista João Correia, Filipa Patão considera a vitória na Luz e o empate na Alemanha frente ao Eintracht Frankfurt, a chave da qualificação.O Benfica fecha a fase de grupos esta quarta-feira frente ao Barcelona. Filipa Patão espera um grande jogo e uma oportunidade para bater o pé à campeã da Europa.Com o segundo lugar garantido, o Benfica sabe que vai defrontar um dos vencedores dos outros grupos. O sorteio é no dia 6 de fevereiro e os jogos da primeira mão estão agendados para 19 e 20 de março