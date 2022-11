Fim de semana de trabalho para preparar jogo da seleção com Uruguai

O reencontro com o Uruguai não traz lembranças boas à seleção nacional.





De recordar que no dia 30 de junho de 2018 a seleção portuguesa, então com o estatuto de campeã europeia, cruzou-se com a formação sul-americana logo na primeira ronda a eliminar, depois de ter ficado no segundo posto do Grupo B e os uruguaios na primeira posição do Grupo A.



Portugal e o Uruguai defrontam-se esta segunda-feira às 19h00.