Final da Taça de Portugal não vai ser jogada no Estádio Nacional

A final da Taça de Portugal não vai ser jogada no Estádio Nacional, no Jamor. Há falta de segurança para cumprir as regras de combate à pandemia. O Estádio Municipal de Aveiro e o Estádio Algarve são as principais hipóteses para receber a partida entre Benfica e FC Porto.