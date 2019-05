Final Liga Campeões. Madrid prepara-se para receber Liverpool-Tottenham

O encontro entre Tottenham e Liverpool vai acontecer no novíssimo Wanda Metroplitano, casa do Atlético de Madrid.



Com 68 mil lugares, cada equipa vai ter direito a quase 17 mil bilhetes e a polícia já tem definido o ponto de encontro dos adeptos de cada um dos emblemas na capital espanhola.



Numa final totalmente inglesa muitas têm sido as queixas dos adeptos em relação aos custos das viagens para Madrid.



Apesar disso, Fernando Fariza, responsável pelo estádio Wanda Metropolitano, acredita que vai ser uma das melhores finais da Liga dos Campões de sempre.