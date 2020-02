Flamengo. Incêndio que matou dez jovens ainda sem culpados

Há um ano, um incêndio matou dez jovens jogadores de futebol do Flamengo, no Brasil. Um ano depois ainda não há culpados e só três famílias receberam as indemnizações. O pai de uma das vítimas garante que até hoje não foi contactado por ninguém do clube.