Flamengo. Um ano depois do incêndio que matou 10 jovens famílias sentem-se abandonadas

Faz este sábado um ano que um incêndio matou 10 jovens jogadores de futebol, do Flamengo, no Brasil. As famílias queixam-se de "falta de sensibilidade" da direção do clube. Apenas três foram até agora indemnizadas.