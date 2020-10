Fórmula 1 volta a acelerar em Portugal

Lewis Hamilton e companhia realizam amanhã a qualificação, para definir a grelha de partida. A corrida está marcada para domingo, na pista de Portimão.Jorge Alexandre Lopes, especialista em automobilismo, diz-nos o que podemos esperar deste regresso da prova rainha ao território português, 24 anos depois.

É mais do que um pit-stop em Portugal. A Fórmula 1 instala-se no Algarve para o regresso dos Grandes Prémios ao país, 24 anos depois.





O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 arranca esta sexta-feira com as duas primeiras sessões de treinos livres.



Os 20 carros sairão para a pista às 11h00 e às 15h00, em duas sessões que servirão de primeira adaptação a um traçado desconhecido da maioria dos pilotos.



O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do Mundial com 230 pontos, pode fazer história, pois em caso de triunfo torna-se no piloto mais vitorioso de sempre na disciplina máxima do desporto automóvel, suplantando as 91 corridas ganhas pelo alemão Michael Schumacher.