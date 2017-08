FPF abre dois inquéritos a incidentes no Rio Ave-Benfica e Braga-Porto

Em causa estão os distúrbios provocados por adeptos no exterior dos estádios onde se realizaram esses jogos.



O clube de Vila do Conde queixou-se de agressões aos adeptos do Rio Ave no final do encontro com o Benfica.



Em Braga registaram-se confrontos entre adeptos das duas equipas, horas antes do início do encontro.



Os processos serão enviados esta quarta-feira à comissão de instrutores da Liga de Clubes.