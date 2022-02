FPF abre inquérito a suspeitas que envolvem Bruno Paixão e Benfica

Esta semana, o ex-árbitro surgiu envolvido na chamada operação Saco Azul, relacionada com pagamentos por parte do Benfica.



Bruno Paixão terá recebido um milhão e novecentos mil euros da empresa Best for Business, da qual é proprietário José Bernardes, arguido no processo Saco Azul.



A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar o Benfica e o antigo árbitro, por suspeita corrupção desportiva.