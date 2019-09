Kikas assegurou a presença em Tóquio 2020 depois de acabar os mundiais de surf, que decorreram no Japão, no sétimo lugar.



Garantiu a vaga olímpica por ter terminado a prova como melhor europeu.



Os Jogos em Tóquio serão os primeiros a apresentar o surf no lote das modalidades olímpicas.



Frederico Morais fala num sentimento de orgulho.