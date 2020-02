Frederico Varandas acusa Bruno de Carvalho de amedrontar os funcionários do Sporting

Frederico Varandas acusa Bruno de Carvalho de amedrontar os funcionários do Sporting quando era presidente do clube. O atual presidente do Sporting foi ouvido no julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Contou no Tribunal de Monsanto a sua versão dos acontecimentos e o trauma que os atacantes provocaram em Bas Dost.