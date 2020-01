Frederico Varandas quer adeptos responsabilizados por ações violentas

O presidente do Sporting quer que os adeptos sejam individualmente responsabilizados pela violência no futebol, para que não sejam sempre os clubes a pagar os erros de alguns. Frederico Varandas acrescenta que os clubes podem ajudar à identificação, na grande maioria dos casos, e afirmou isso mesmo no Ministério da Administração Interna.