Futebol de cinco contra 55

Ronny Lopes e quatro colegas do Mónaco aceitaram o desafio de jogar contra 55 pequenos atletas. Os profissionais ainda estiveram a ganhar, com um golo de Rachid Ghezzal, que conseguiu bater os cinco pequenos guarda-redes, mas as crianças empataram num avassalador contra-ataque. No desempate por grandes penalidades venceram os mais jovens.