O Sporting de Espinho luta com Lusitânia de Lourosa e Gondomar pelos dois primeiros lugares da Série B, do Campeonato de Portugal, posições que dão acesso ao “play-off” de subida à II Liga.



O treinador Rui Quinta sabe que a sua equipa tem dois jogos para chegar a essas posições a começar já este domingo, precisamente, frente ao Lourosa.

Nesta edição e Futebol de Lés a Lés o técnico mostra-se otimista: “O estado de espírito é o melhor possível. Preparámo-nos para este momento e os jogadores estão felizes”.



Sobre a receita que os “tigres” têm para levar de vencida o Lourosa o treinador revela: “Sermos fiéis àquilo que somos, à nossa ideia de jogo e à nossa mentalidade competitiva. Do outro lado estará um adversário com qualidade”.



Questionado se teme que os seus jogadores possam sentir a pressão do jogo frisa: “A pressão tem a ver connosco e com a nossa ambição. Jogar pra ganhar é a nossa exigência”.



Como vai tentar isolar os seus jogadores daquilo que se estará a passar no encontro Marítimo B-Gondomar, Rui Quinta realça: “Os jogadores do Espinho sabem que as coisas dependem do que eles possam ser capazes de fazer e não os outros”.



Rui Quinta, treinador da equipa principal do Sporting de Espinho, os “tigres da Costa Verde” sonham com o regresso aos campeonatos profissionais de futebol.