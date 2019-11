O Vitória de Sernache é uma equipa que ao longo dos últimos anos tem ganho o seu espaço nas competições nacionais de futebol.A equipa do pinhal interior já mostrou na Série C do Campeonato de Portugal que é capaz do melhor e do pior.





António Joaquim é o carismático presidente e treinador do clube.

Nesta edição do Futebol de Lés a Lés justificou essas oscilações com a adaptação dos jogadores a uma nova competição e a sua demasiada juventude.Para acertar o passo aquele responsável fala em três fatores: “Ultrapassar a onda de lesões, estabilizar o excesso de inexperiência motivado pela juventude e o receio de assumir o jogo”.O Vitória já habituou os adeptos a praticar um futebol positivo e a projetar jogadores.





A equipa tem sido penalizada por alguns pontos perdidos em casa justificados com “a falta de eficácia” e “os golos sofridos depois dos 90 minutos”.

Com os olhos postos no futuro próximo o “click” pode ser dado com o aparecimento de uma vitória já no próximo jogo daqui a 15 dias com a União de Leiria”, frisou o técnico.António Joaquim, o presidente que também é treinador, a alma do Vitória de Sernache apostado em levar a bom porto esta equipa digna representante de Cernache de Bonjardim, Sertã.