O Grupo Desportivo Fabril do Barreiro, digno herdeiro da velhinha CUF, voltou esta temporada aos campeonatos nacionais.





Ao virar da 1.ª para a 2.ª volta do campeonato o Fabril ocupava um dos últimos lugares da Série D do Campeonato de Portugal.





Nesta edição do Futebol de Lés a Lés o treinador Sérgio Boris revelou o que a equipa está a fazer para evitar a descida aos distritais: “Trabalhar e dar continuidade ao que tem sido o nosso comportamento nos últimos jogos. A equipa está a evoluir”.





Sobre o futuro imediato o técnico disse que já houve alguns reajustamentos no plantel e poderão existir mais um ou dois, porque como confessou: “Acredito que temos uma palavra forte a dizer”.





Sobre o flagelo dos salários em atraso com os casos a proliferarem neste campeonato, o treinador disse que “desportivamente é injusto e mais grave se andem a enganar profissionais e suas famílias”.





Numa terra – Barreiro - que já foi uma nascente de talentos para o futebol, Sérgio Boris apontou o caminho que o Fabril já encetou com a reestruturação do clube e o aproveitamento das infraestruturas já existentes para voltar ao passado.





Sérgio Boris, treinador da equipa principal de futebol do Fabril do Barreiro, um emblema com pergaminhos mas que vive dias difíceis.