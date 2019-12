Futebol de Praia. Bernardo e Leonardo Martins foram campeões do mundo por Portugal

São gémeos, brasileiros mas bisnetos de um português e sagraram-se campeões do mundo de futebol de praia em representação de Portugal. Bernardo e Leonardo também jogaram no Flamengo, elogiam muito Jorge Jesus, e sonham ser os melhores do mundo na praia, como Madjer.