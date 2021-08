Futebol de Praia. Portugal vai defender título mundial na Rússia

A seleção nacional de futebol de praia vai defender o título de campeã no Campeonato do Mundo, que decorre em Moscovo, entre 19 e 29 de agosto. A equipa portuguesa defronta, na fase de grupos, as seleções de Omã, do Senegal e do Uruguai.