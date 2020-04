Futebol. Reunião inconclusiva com o primeiro-ministro. Regresso ainda sem data

Fernando Gomes quer que o futebol seja igualmente um exemplo no combate à pandemia da Covid-19 e entende que "há condições mais objetivas para haver a retoma dos campeonatos de futebol", mas sublinha que o risco deve ser avaliado também pelas autoridades de saúde em Portugal.





Fernando Gomes falava após uma reunião com o primeiro-ministro, na qual estiveram presentes os presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, bem como os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting.





O responsável da FPF garantiu que a decisão será analisada "entre técnicos da FPF, com a Liga e as autoridades de saúde".



A postura final poderá ser anunciada na quinta-feira, avançou, pelo primeiro-ministro, quando este revelar ao país "um conjunto de medidas para diminuir o confinamento", mas apenas "se os trabalhos com a Direção-Geral da Saúde" conduzirem os técnicos de saúde, liderados por Adalberto Campos Fernandes, a uma "posição definitiva".



A possibilidade de usar menos estádios, e fazê-lo numa localização geográfica mais confinada, "enquadra-se na avaliação do risco", explicou Fernando Gomes em São Bento, e na tentativa de aferir "a prudência da retoma", sublinhou Fernando Gomes.





Sobre a realização da final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, o dirigente explicou que este é "mais um jogo", mas depende "dos interesses dos dois clubes, porque será feita no final do mês de julho, muito próximo das pré-eliminatórias das competições europeias", não garantindo que se vá realizar.