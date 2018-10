Partilhar o artigo Gabriel Medina pode sagrar-se campeão do mundo em Portugal Imprimir o artigo Gabriel Medina pode sagrar-se campeão do mundo em Portugal Enviar por email o artigo Gabriel Medina pode sagrar-se campeão do mundo em Portugal Aumentar a fonte do artigo Gabriel Medina pode sagrar-se campeão do mundo em Portugal Diminuir a fonte do artigo Gabriel Medina pode sagrar-se campeão do mundo em Portugal Ouvir o artigo Gabriel Medina pode sagrar-se campeão do mundo em Portugal