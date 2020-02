Gil Vicente 0 - 1 Benfica, veja as estatísticas do jogo

Carlos Vinícius inaugurou o marcador pelos 15 minutos. Um cruzamento de Adel Taarabt, no lado esquerdo, teve a melhor correspondência da cabeça do atacante "encarnado". Jogo repartido até ao intervalo, com ambas as equipas a disporem de alguns lances perigosos. O Gil entrou bem melhor na 2.ª parte e encostou o Benfica à sua área. Mas foi Adel Taarabt, aos 67', a provocar calafrios com um remate forte na trave da baliza da equipa da casa.

Veja os principais lances do jogo.