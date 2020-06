Fábio Martins, na transformação de uma grande penalidade, e Diogo Gonçalves, num remate com o pé direito no coração da área, fizeram os golos iniciais da vitória famalicense em Barcelos. Hugo Vieira ainda reduziu a 13 do final, mas um autogolo, aos 91’, de Edwin Banguera colocou o marcador em 1-3. Com este triunfo, o Famalicão iguala provisoriamente o Sporting no quarto lugar da I Liga de futebol.

