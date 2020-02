Goleada do Moreirense em Barcelos, em jogo da 19.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol. A equipa de Moreira de Cónegos vinha de três derrotas e um empate e chegou a colocar o resultado em 5-0. Com este triunfo, o Moreirense sobe provisoriamente ao 12.º lugar com 21 pontos, enquanto o Gil Vicente, que soma o terceiro jogo sem vencer, baixa para já ao 11.º lugar com 22.