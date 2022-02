Gil Vicente cede empate diante do Santa Clara

Vantagem para o Santa Clara em golo de Crysan, ao passar da meia hora. Pouco depois, Samuel Lino empatou para o Gil Vicente na concretização de um penáti. Mohammad Mohebbi colocou o Gil a vencer por 2-1, mas Rúben Fernandes empatou a cinco do final. O Gil Vicente reforçou o quinto lugar, com 34, a quatro pontos do Sporting de Braga, ao somar o sexto jogo sem perder, enquanto o Santa Clara, que ficou em inferioridade numérica com as expulsões de Lincoln, aos 66, e Cryzan, aos 80, e segue no 10.º posto, com 24, não perde há cinco jornadas.