Gil Vicente e Rio Ave empatam a um golo em Barcelos

O Gil Vicente somou o quarto jogo seguido sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao ceder um empate 1-1 na receção ao Rio Ave, em jogo da 11.ª jornada da competição. Os vila-condenses, que vinham de um triunfo sobre o Boavista, estiveram em vantagem no marcador, com um golo de Miguel Nóbrega, aos 56 minutos, mas os gilistas repuseram a igualdade, por Miguel Monteiro, aos 66. A formação de Barcelos segue em 11.º lugar, com 11 pontos, mais dois do que o Rio Ave, que ainda não venceu fora de casa nesta edição da I Liga e é 16.º e antepenúltimo, em posição de play-off.

Veja o resumo da partida: