O Gil Vicente garantiu hoje definitivamente a manutenção direta na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Boavista por 3-1, na partida de abertura da 32.ª jornada da prova. Com esta vitória, o Gil Vicente conserva o 14.º lugar da prova, com 34 pontos, alcançando o Portimonense, 13.º, enquanto o Boavista é 10.º, com 40 pontos, os mesmos do Casa Pia, nono classificado.