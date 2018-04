Ginastas portuguesas conquistam ouro em Antuérpia

Foto: Reuters

As atletas Beatriz Carneiro, Rita Ferreira e Bruna Gonçalves, do Acro Clube da Maia, conquistaram o primeiro lugar... na décima competição mundial por grupos no escalão 13-19 anos.



O trio de atletas portuguesas impôs-se à Bélgica e a Israel.



Na categoria de par misto, Portugal conquistou a medalha de bronze, no escalão 12-18 anos.