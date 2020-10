Giro2020. João Almeida e Rúben Guerreiro os protagonistas

João Almeida e Rúben Guerreiro regressam a Portugal na manhã desta segunda-feira, acompanhados pelo agente de ambos, João Correia, pelo presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, e pelos pais de João Almeida, encontrando-se todos em Itália a acompanhar os ciclistas portugueses. A chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, está prevista para as 12h30.

Tendo em conta o interesse mediático na prestação dos ciclistas da Deceuninck-Quick Step e EF Pro, será organizada, pela Federação Portuguesa de Ciclismo, uma conferência de imprensa no auditório da zona de chegadas do referido aeroporto, para onde serão encaminhados, mal cheguem, João Almeida e Rúben Guerreiro, bem como os seus acompanhantes.





João Almeida foi sem dúvida uma das figuras do Giro2020. O ciclista português vestiu a camisola rosa de líder durante 15 etapas consecutivas, acabou no 4.º lugar da geral e foi o terceiro ciclista do pelotão a amealhar mais dinheiro em prémios, de acordo com o portal "Pro Cycling Stats".







Ruben Guerreiro, o outro português que fez história com a vitória na 9.ª etapa e a conquista da camisola azul (classificação da montanha), também ganhou um valor considerável.