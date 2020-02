Glasgow Rangers 3 - 2 SC Braga, veja as estatísticas da partida

Golaço de Fransérgio a abrir o marcador bem cedo. Um remate ainda longe da baliza escocesa e que deu vantagem aos "guerreiros" em casa do Rangers. Após o intervalo, Fransérgio, novamente ele, viu a bola bater na trave. Cinco minutos depois foi o Rangers que quase marcou. Não o fez, os "minhotos" mostraram como se marca, com Abel Ruiz a fazer o segundo (0-2). O terceiro esteve por um triz, não fosse a defesa do guarda-redes contrário. Mas, o remate certeiro escocês surgiu num ramete cruzado de Hagi (1-2). Aos 75', o Rangers empatou numa jogada magnífica de Joe Aribo (2-2). A reviravolta deu-se num livre a pouco tempo do final (3-2).