Globe Soccer Awards premeiam a excelência do futebol português

Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador do Ano nos Globe Soccer Awards.



A cerimónia consagrou a excelência do futebol português, porque houve outros premiados vindos de Portugal.



João Félix recebeu o Prémio Revelação e Jorge Mendes foi considerado o melhor Agente do Ano, enquanto a Academia do Benfica foi eleita a melhor a par do Ajax, da Holanda.