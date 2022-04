Goleada na cidade-berço

O Vitória de Guimarães reforçou hoje o sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, que pode dar acesso às taças europeias, ao golear em casa o Paços de Ferreira por 4-0, em encontro da 30.ª jornada.

Tiago Silva, aos seis minutos, de grande penalidade, Bruno Duarte, aos 45 e 67, o segundo na recarga a um penálti desperdiçado por André Almeida, e Rúben Lameiras, aos 86, em novo castigo máximo, apontaram os tentos do ‘onze’ de Pepa.





Com este triunfo, o Vitória passou a contar 42 pontos, menos cinco do que o Gil Vicente (quinto) e mais seis do que o Paços de Ferreira, que acabou com 10, face à expulsão de Luiz Carlos (64 minutos), e é sétimo, com 36.







Veja o resumo do jogo.