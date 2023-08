Golo de Paulinho salva a noite em Alvalade

O técnico Rúben Amorim já tinha avisado sobre as dificuldades que esperava neste confronto com o Famalicão. A cabeça de Paulinho valeu os 3 pontos num lance oportuno e após desvio de Coates, já na segunda parte. Paulinho, aos 52 minutos, fez o único golo da partida, o seu quarto no campeonato, e garantiu o terceiro triunfo em três jogos da equipa de Rúben Amorim, naquela que foi a primeira derrota do Famalicão. Com esta vitória o Sporting segue na frente com 9 pontos, a par do SC Vitória e ainda à espera do jogo do FC Porto. O Famalicão é oitavo, com quatro pontos.