Golo de Quaresma terceiro melhor da Taça das Confederações

O mexicano Marco Fabián que marcou nas meias-finais contra a Alemanha ficou em primeiro .



Nesta votação que decorreu no site da FIFA, o segundo melhor golo saiu dos pés de outro jogador do México.



Raul Jimenéz, avançado do Benfica, marcou o primeiro da vitória contra a Nova Zelândia na fase de grupos.



Em terceiro lugar surge Ricardo Quaresma, que marcou no jogo contra o México, depois de uma assistência de Cristiano Ronaldo.