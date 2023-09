Golo de Taremi na Reboleira vale ao FC Porto a liderança provisória

Na Reboleira, e com Sérgio Conceição no banco, Mehdi Taremi inaugurou o marcador à passagem da meia hora de jogo. A reação tricolor não deu frutos e o FC Porto soma 3 pontos que lhe permite isolar-se provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol. Apesar da derrota, o recém-promovido Estrela da Amadora tem boas prestações nas quatro linhas, agora que se joga a quinta jornada. Com a vitória, o FC Porto isola-se provisoriamente, com 13 pontos, mais três do que Sporting e Boavista, que ainda vão jogar nesta ronda, enquanto o Estrela é para já 13.º, com quatro pontos.