Golo madrugador de Darwin vale vitória no Funchal

Darwin Núñez parece ter levado na bagagem um golo reservado para esta deslocação ao Funchal, pois logo aos 2 minutos o uruguaio marcou para o Benfica (0-1). Os "encarnados" podiam ter ampliado a vantagem, mas as oportunidades foram escassas para as duas equipas face a um jogo disputado principalmente a meio do terreno. Darwin tentou o segundo, mas pela frente teve o guarda-redes Paulo Victor inspirado. O mesmo fez Vlachodimos ao evitar o empate mesmo no final. O Benfica soma agora 71 pontos, na 3.ª posição, enquanto a equipa insular é sétima posicionada com 37 pontos.

Veja o resumo.