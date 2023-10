No duelo entre dois clubes rivais de Lisboa, ambos vindos de derrotas na ronda anterior, os descontos foram fatais para o Casa Pia. O Estrela marcou por Ronaldo Tavares e alcançou a vitória mesmo a fechar a partida. O Estrela da Amadora regressa aos triunfos, somando agora oito pontos, no 11.º lugar. Já o Casa Pia é 10.º, com nove pontos.