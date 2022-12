Gonçalo Ramos diz viver "um sonho"

Gonçalo Ramos tornou-se o quarto jogador português a marcar, pelo menos, três golos num jogo da seleção portuguesa de futebol em Mundiais, imitando Eusébio, Pauleta e Cristiano Ronaldo, ao lograr um "hat-trick" na goleada à Suíça (6-1).No último encontro dos "oitavos" do Mundial2022, o avançado do Benfica, que substituiu no "onze" Cristiano Ronaldo, inaugurou o marcador, aos 17 minutos, apontou o terceiro tento luso, aos 51, e ainda o quinto, aos 67, depois de ter oferecido o quarto a Raphaël Guerreiro, aos 55.Ramos, que foi substituído aos 73 minutos, só não conseguiu igualar o feito de Eusébio, que, em 1966, nos quartos de final, logrou um "póquer" face à Coreia do Norte, virando, "sozinho", o resultado de 0-3 para 4-3. Acabou 5-3.Pela seleção lusa em Mundiais, tinham logrado "hat-tricks" Pauleta, no 4-0 à Polónia, em 2002, e Cristiano Ronaldo, no 3-3 com a Espanha, em 2018.Gonçalo Ramos, que só tinha jogado dois minutos no primeiro jogo (3-2 ao Gana) e oito no segundo (2-0 ao Uruguai), acrescidos de descontos, conta agora quatro golos na seleção "AA", em apenas quatro jogos.O avançado encarnado, de 21 anos, estreou-se na seleção lusa no único jogo de preparação para o Mundial de 2022, tendo marcado o terceiro golo numa goleada por 4-0 face à Nigéria, em Alvalade, em 17 de novembro.