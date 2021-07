No final da reunião desta manhã, no Infarmed, a ministra da Saúde admitiu a possibilidade de eventos piloto nos próximos dias, mas Marta Temido ainda não sabe se a final da Supertaça, no próximo sábado, vai ter público nas bancadas.A ministra da Saúde saiu da reunião no Infarmed com a ideia de que agora há mais esperança no regresso a uma vida normal.





A Supertaça de futebol, agendada para sábado entre Sporting e Sporting de Braga, pode voltar a ter adeptos nas bancadas, tendo a ministra admitido que o jogo pode ser um possível "evento-teste" para o regresso de público.