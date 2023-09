A falha no Video-Árbitro está a provocar uma troca de acusações entre o Porto de um lado e o Conselho de Arbitragem e a Altice do outro, por causa da falha de energia. O Sporting interveio na polémica para questionar por que razão jogadores que sistematicamente simulam penaltis, uma referência a Taremi, não são punidos com cartão amarelo por comportamento anti-desportivo.