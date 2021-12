Grande Área. Paulo Bento acredita que Portugal estará no Mundial2022

Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul há mais de três anos, acredita na qualificação da equipa asiática para o Mundial do Catar. Afirmação feita, esta noite, no programa Grande Área, da RTP 3, no qual o antigo internacional e antigo selecionador de Portugal disse também estar convencido de que a seleção nacional marcará presença no próximo campeonato do mundo de futebol.