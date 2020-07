Grimaldo e Taarabt não jogam amanhã pelo Benfica frente ao Famalicão

Nélson Veríssimo tem todos os outros jogadores disponíveis para o encontro de quinta-feira.



O treinador do Benfica deverá apostar no onze que venceu o Boavista por 3-1. O jogo de Famalicão está marcado para as 21h30 com arbitragem de Jorge Sousa.