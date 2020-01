Gripe. Setúbal está a tentar chegar a acordo com o Sporting para adiar o jogo do campeonato

O Vitória de Setúbal está a tentar adiar o jogo com o Sporting. Um virus atacou mais de metade do plantel e os sadinos contactaram o Sporting para ver se há abertura para o adiamento do jogo. Os dois clubes vão encontrar-se ainda esta quarta-feira.