Grupo C. Ucrânia e Áustria jogam pelo segundo lugar , Holanda já apurada para os oitavos de final

Esta segunda-feira decidem-se as contas no Grupo C. Com os Países-Baixos já nos oitavos de final e a Macedónia do Norte de saída da prova. O destaque da última jornada vai para o jogo Ucrânia-Áustria. Com as duas equipas a lutarem pelo segundo lugar do grupo.