Este sábado o líder da classificação Benfica vai a Guimarães manter o primeiro lugar e garantir a distancia para o FC Porto em quarto pontos. E para este jogo Bruno Lage vai mudar o rosto da equipa face ao jogo com o Vitória de Setúbal para a Taça da Liga. Apenas Tomás Tavares mantém-se no onze. André Almeida também foi convocado para a partida no Minho, mas não faz parte do onze titular para o encontro da 15ª jornada da I Liga, que vai ser disputado no Estádio D. Afonso Henriques.